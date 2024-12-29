الخارجية القطرية تبحث مع حماس سبل دفع مفاوضات وقف إطلاق النار

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مباحثات مع حركة حماس، جرى خلالها نقاش مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسبل دفعها إلى الأمام.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء السبت، بأن رئيس الوزراء القطري استقبل في الدوحة وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة برئاسة خليل الحية .

وأضافت الوزارة أنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وبحث سبل دفعها إلى الأمام بما يضمن الوصول إلى اتفاق واضح وشامل يضع حدا للحرب المستمرة في القطاع.

من جهة أخرى، نقلت القناة 12 عن مصادر إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه. وأشارت إلى أن الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.

ونقلت القناة عن مشاركين بالمفاوضات أن حماس "قد توافق على صفقة محدودة لإطلاق رهائن كخطوة رمزية قبل تنصيب ترامب".

في المقابل، قال مكتب نتنياهو إن ما يتم الحديث عنه وتداوله بشأن احتمال صفقة مصغرة قبل تنصيب ترامب "محض كذب".

والأربعاء الماضي، اتهمت حماس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع قضايا وشروط جديدة تتعلق بالانسحاب من غزة ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجّل التوصل إلى اتفاق كان متاحا.

المصدر / فلسطين أون لاين