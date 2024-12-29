لليوم الـ 450.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 450 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 86 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 66 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,484 شهيدا و 108,090 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل سكنية في بيت لاهيا شمال غزة، وفي المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة النفق شمالي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن شهيدًا ارتقى واصيب عدد آخر جراء غارة إسرائيلية على منزل بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وقصفت المقاتلات الحربية منزلًا في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرقي مدينة غزة,

في المحافظة الوسطى، أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم جراء غارة إسرائيلية على منطقة السوارحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية النار شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

في جنوب قطاع غزة، استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا للمواطن تامر محارب ‘ أبو عطية ‘ شمال حي النصر شمال مدينة رفح.

وأعلن الدفاع المدني في خان يونس أن طواقمه سيطرت على حريق نشب في منزل لعائلة "الشواف" قصفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة.

وقصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم منزلاً في عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية، فجر اليوم الأحد، منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن 5 مواطنين أصيبوا إثر قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "النفار" في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة مساء أمس السبت.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين