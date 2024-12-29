أبـرز التطورات.. لليوم الـ 450: الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 450 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 86 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 66 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45,514 شهيدا و108,189 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

استشهد 9 مواطنين، عصر اليوم الاحد، بقصف مدفعي إسرائيلي على منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 9 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف مدفعية الاحتلال لمنازل المواطنين شمال غربي مخيم النصيرات.

وذكرت مصادر محلية أن قصفا مدفعيا وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال، استهدف شمال غربي مخيم النصيرات.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أفاد الدفاع المدني بانتشال 7 شهداء وإصابات بينهم خطيرة جراء الاستهداف الإسرائيلي للطابق العلوي في مبنى مستشفى "الوفاء" وسط مدينة غزة.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال المستشفى المعمداني، حيث أصابت الطابق الأخير من المشفى بشكل مباشر وأدت لإلحاق أضرار بأقسامه.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل سكنية في بيت لاهيا شمال غزة، وفي المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة النفق شمالي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن شهيدًا ارتقى واصيب عدد آخر جراء غارة إسرائيلية على منزل بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وقصفت المقاتلات الحربية منزلًا في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرقي مدينة غزة,

في المحافظة الوسطى، استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة "كوادكابتر" لسيارة مدنية في محيط مقبرة السوارحة جنوبي النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون، جراء غارة إسرائيلية على منطقة السوارحة في مخيم النصيرات.

وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية النار شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

في جنوب قطاع غزة، استشهد الطفل الرضيع جمعة البطران جراء البرد القارس في خيام النزوح في جنوب قطاع غزة، وهو الطفل الخامس الذي يستشهد نتيجة البرد.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد هاني ناجي مسلم أبو خاطر،(38 عاماً) متأثرًا بجراح أصيب بها الأربعاء الماضي في إسرائيلي استهدف منطقة معن شرقي خان يونس.

وأصيب مواطن بعدما قصفت طائرة مروحية إسرائيلية صباح اليوم منزلا لعائلة أبو عليان في بلدة عبسان شرقي خان يونس.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا للمواطن تامر محارب ‘ أبو عطية ‘ شمال حي النصر شمال مدينة رفح.

وأعلن الدفاع المدني في خان يونس أن طواقمه سيطرت على حريق نشب في منزل لعائلة "الشواف" قصفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة.

وقصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم منزلاً في عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية، فجر اليوم الأحد، منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن 5 مواطنين أصيبوا إثر قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "النفار" في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة مساء أمس السبت.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين