مقتل فلسطيني في شفا عمرو يرفع حصيلة ضحايا الجريمة إلى 221

قُتل مواطن فلسطيني، مساء اليوم السبت، بجريمة إطلاق نار جديدة في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، ليرفع عدد ضحايا الجرائم في الداخل المحتل إلى 221 فلسطينيًا منذ مطلع 2024 الجاري.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن عمار سواعد (40 عامًا) قُتل جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل محل تجاري في حي وادي الصقيع بمدينة شفا عمرو، شمالي فلسطين المحتلة.

وذكرت المصادر أن "سواعد" أصيب بالرصاص في منطقتي الصدر والرأس، وعانى من جروح حرجة؛ قبل أن يُنقل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا المحتلة، لاستكمال العلاج؛ وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.

ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل 1948، تصاعدا خطيرا في جرائم القتل وإطلاق النار، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ التي تُعلن عن التحقيق في الجريمة دومًا دون أن تعتقل أي مشتبه.

وأُحصي منذ مطلع العام 2024 الجاري، مقتل 221 مواطنًا فلسطينيًا؛ بينهم نساء وأطفال دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، تشمل إطلاق نار، وطعن، وتفجير مركبات.

وقُتل خلال العام 2023 الماضي، في ذات النوع من الجرائم، 228 فلسطينيًا، بينهم 16 سيدة؛ دون أن تُقدم حكومة وشرطة الاحتلال أي خطط للحد من الجريمة في الداخل الفلسطيني المحتل.

المصدر / وكالات