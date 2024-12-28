فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

2024... عام دعم غربي للإرهاب الإسرائيلي

13 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

مشفى "كمال عدوان".. أيقونة للصمود الأسطوري وشاهدٌ على الإبادة

منظمة الصحة العالمية: استهداف المنظومة الصحية بغزة حكم بإعدام آلاف الجرحى

المقاومة تقصف القدس بصاروخين من بيت حانون

سرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال وآلياته برفح وتسيطر على مسيّرة

كتائب القسام تقنص جنديًّا إسرائيليًّا شرقي جباليا

القوات المسلحة اليمنية تقصف قاعدة نيفاتيم العسكرية في النقب

ألمانيا تزود الاحتلال بقذائف وصواريخ بقيمة 30 مليون يورو

مقاومة جنين: أمن السلطة قطع الخدمات عن المخيم ونخشى على أطفالنا

منذ مطلع عام 2024

مقتل فلسطيني في شفا عمرو يرفع حصيلة ضحايا الجريمة إلى 221

28 ديسمبر 2024 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
...

قُتل مواطن فلسطيني، مساء اليوم السبت، بجريمة إطلاق نار جديدة في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، ليرفع عدد ضحايا الجرائم في الداخل المحتل إلى 221 فلسطينيًا منذ مطلع 2024 الجاري.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن عمار سواعد (40 عامًا) قُتل جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل محل تجاري في حي وادي الصقيع بمدينة شفا عمرو، شمالي فلسطين المحتلة.

وذكرت المصادر أن "سواعد" أصيب بالرصاص في منطقتي الصدر والرأس، وعانى من جروح حرجة؛ قبل أن يُنقل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا المحتلة، لاستكمال العلاج؛ وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.

ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل 1948، تصاعدا خطيرا في جرائم القتل وإطلاق النار، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ التي تُعلن عن التحقيق في الجريمة دومًا دون أن تعتقل أي مشتبه.

وأُحصي منذ مطلع العام 2024 الجاري، مقتل 221 مواطنًا فلسطينيًا؛ بينهم نساء وأطفال دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، تشمل إطلاق نار، وطعن، وتفجير مركبات.

وقُتل خلال العام 2023 الماضي، في ذات النوع من الجرائم، 228 فلسطينيًا، بينهم 16 سيدة؛ دون أن تُقدم حكومة وشرطة الاحتلال أي خطط للحد من الجريمة في الداخل الفلسطيني المحتل.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#جرائم قتل #فلسطينيو الداخل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة