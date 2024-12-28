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13 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

28 ديسمبر 2024 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
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أفاد مركز معلومات فلسطين "معطى" بتوثيق 13 عملًا للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم السبت، إن المقاومة في الضفة الغربية نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 عملاً مقاوماً تنوعت بين الاشتباكات المسلحة، وتفيجر العبوات الناسفة، وإعطاب آلية عسكرية، وعمليات التصدي لاعتداءات المستوطنين، بالإضافة لاندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط متفرقة".

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 832 فلسطيني وإصابة نحو 6500 واعتقال ما يزيد على 11 ألفا آخرين، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #الضفة الغربية #مركز معطى

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