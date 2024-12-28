سرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال وآلياته برفح وتسيطر على مسيّرة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها بقذائف الهاون لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في محيط مسجد العطار غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والسيطرة على طائرة مسيّرة من نوع "درون" في محور التوغل برفح.

وظهر أحد مقاتلي السرايا في مقطع فيديو وهو يتعهد بمواصلة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي "حتى النصر أو الشهادة".

سرايا القدس تنشر مشاهد من دك مجاهديها بحمم الهاون جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في محيط مسجد العطار جنوب غرب مدينة رفح، والسيطرة على طائرة استطلاعية خلال تنفيذها مهمات استخبارية#فلسطين_المحتلة #غزة pic.twitter.com/dU3IKRSuGX — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 28, 2024

وتضمنت المشاهد عملية إطلاق قذائف الهاون على آليات الاحتلال وجنوده، بالإضافة إلى صور المسيّرة التي قالت سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا من السيطرة عليها في محور التوغل برفح.

وكانت سرايا القدس قد بثت قبل أيام مشاهد قالت إنها لطائرات إسرائيلية مسيّرة سيطرت عليها في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال مهام استخباراتية.

وشهدت العمليات التي تنفذها المقاومة تصاعدا كبيرا في الأيام الأخيرة التي أصبحت إسرائيل تتلقى خلالها ضربات شبه يومية في مختلف مناطق القطاع.

ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين