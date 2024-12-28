فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مشفى "كمال عدوان".. أيقونة للصمود الأسطوري وشاهدٌ على الإبادة

منظمة الصحة العالمية: استهداف المنظومة الصحية بغزة حكم بإعدام آلاف الجرحى

المقاومة تقصف القدس بصاروخين من بيت حانون

سرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال وآلياته برفح وتسيطر على مسيّرة

كتائب القسام تقنص جنديًّا إسرائيليًّا شرقي جباليا

القوات المسلحة اليمنية تقصف قاعدة نيفاتيم العسكرية في النقب

ألمانيا تزود الاحتلال بقذائف وصواريخ بقيمة 30 مليون يورو

مقاومة جنين: أمن السلطة قطع الخدمات عن المخيم ونخشى على أطفالنا

الأورومتوسطي يوثق شهادات مروعة عن إعدامات ميدانية وتحرش جنسي

الدورة الخامسة.. كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز

بالفيديو سرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال وآلياته برفح وتسيطر على مسيّرة

28 ديسمبر 2024 . الساعة 19:15 بتوقيت القدس
...

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها بقذائف الهاون لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في محيط مسجد العطار غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والسيطرة على طائرة مسيّرة من نوع "درون" في محور التوغل برفح.

وظهر أحد مقاتلي السرايا في مقطع فيديو وهو يتعهد بمواصلة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي "حتى النصر أو الشهادة".

وتضمنت المشاهد عملية إطلاق قذائف الهاون على آليات الاحتلال وجنوده، بالإضافة إلى صور المسيّرة التي قالت سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا من السيطرة عليها في محور التوغل برفح.

وكانت سرايا القدس قد بثت قبل أيام مشاهد قالت إنها لطائرات إسرائيلية مسيّرة سيطرت عليها في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال مهام استخباراتية.

وشهدت العمليات التي تنفذها المقاومة تصاعدا كبيرا في الأيام الأخيرة التي أصبحت إسرائيل تتلقى خلالها ضربات شبه يومية في مختلف مناطق القطاع.

ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#رفح #سرايا القدس #طوفان الأقصى #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة