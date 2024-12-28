المقاومة تقصف القدس بصاروخين من بيت حانون

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة بعدما دوّت صفارات الإنذار في مدينة القدس المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الصواريخ أطلقت من مسافة قريبة من مكان وجود الجنود الإسرائيليين في بلدة بيت حانونشمالي قطاع غزة.

وفي حين، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن الصواريخ التي أطلقت من بيت حانون رغم عمليات الجيش المتكررة في هذه المنطقة "شكّل عنصر مفاجأة، خصوصا وأن الجيش اجتاح البلدة مرارا وتكرارا".

وأفادت القناة الإسرائيلية بأن تقديرات جيش الاحتلاتل تظهر أن حركة حماس لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول إلى تل أبيب والقدس.

ومنذ قرابة 3 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما مدمرا على شمال قطاع غزة، أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين وتهجير عشرات الآلاف تزامنا مع حصار خانق.

ويأتي هذا مع استمرار حرب الإبادة في القطاع بأكمله للشهر الـ15 على التوالي حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى أكثر من 153 ألفا، ودمرت غالبية البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.

المصدر / فلسطين أون لاين