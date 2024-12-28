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كتائب القسام تقنص جنديًّا إسرائيليًّا شرقي جباليا

28 ديسمبر 2024 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، عن قنص جندي إسرائيلي شرقي جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بلاغ عسكري، إن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي بجوار ستوديو سلطان شرقي جباليا البلد شمال القطاع.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى” ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 449 يومًا.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #حرب الإبادة

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