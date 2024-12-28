القوات المسلحة اليمنية تقصف قاعدة نيفاتيم العسكرية في النقب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، استهداف قاعدة “نيفاتيم” التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، يحيى سريع، في بيان صحفي السبت: “ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الردّ على العدوان الإسرائيليّ على بلدنا (اليمن) استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة النقب جنوبيّ فلسطين المحتلة”.

وذكر أن العملية نُفذت بصاروخ باليستيّ فرط صوتيّ نوع “فلسطين 2”. مؤكدًا: “وقد أصاب الصاروخ هدفه بنجاح”.

وأكد أن العملية جاءت انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديه ورداً على المجازر بحق إخواننا في غزة.

وجددت القوات اليمنية المسلحة التأكيد أنها “مستمرةٌ في تأديةِ وتنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ بالمزيدِ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها”.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل تجاوزه الحدود فجر اليوم السبت، وأتى إطلاق الصاروخ بعد ساعات من تعرض العاصمة اليمنية صنعاء لضربة جديدة أمس الجمعة.

وجاء إطلاق الصاروخ اليمني بعد ساعات من تعرض صنعاء لغارات جوية استهدفت “حديقة 21 سبتمبر” (الفرقة سابقاً) في مديرية الثورة، بحسب قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثيين التي اتهمت “العدوان الأميركي البريطاني” بشن الغارات.

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارات على اليمن يوم الخميس الماضي، استهدف بها مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية وتركزت على برج المراقبة ومدرج المطار وصالة المغادرة، بالإضافة إلى طائرات مدنية داخل المطار، واستهدف أيضاً محطة حزيز لتوليد الطاقة الكهربائية جنوب صنعاء، وهو الاستهداف الثاني لها بعد استهدافها الخميس الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين