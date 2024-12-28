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الدورة الخامسة.. كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز

28 ديسمبر 2024 . الساعة 16:12 بتوقيت القدس
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نشرت الهيئة العامة للبترول، اليوم السبت 28 ديسمبر، كشوفات جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، ضمن الدورة الخامسة والجديدة. 

وتصدر كشوفات بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي عن الهيئة العامة للبترول بشكل شبه أسبوعي، حيث توفر قرابة 8 كيلو من الغاز  لكل أسرة بشكلٍ شهري، حال دخول الغاز من إلى القطاع بشكل منتظم.

تحقق من اسمك ضمن القائمة:

  • كشف رفح: رابط الكشف، اضغط هنا
  • كشف خانيونس: رابط الكشف، اضغط هنا 
  • كشف الوسطى: رابط الكشف، اضغط هنا 
  • التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.
  • للتأكد من إتمام تعبئة أنبوبة الغاز، تصل رسالة بذلك.
  • تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية الخاص بالغاز: اضغط هنا
المصدر / فلسطين أون لاين
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#الغاز #كشوفات الغاز

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