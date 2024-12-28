المنتدى الفلسطيني في بريطانية يدعو لوقفة عامة في ساحة بيكاديللي

من المقرر أن تشهد ساحة بيكاديللي وسط العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، وقفة عامة تنديداً بالجريمة الإسرائيلية "البشعة" التي طالت مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة وكوادره الطبية ومرضاه.

ودعا المنتدى الفلسطيني في بريطانيا في بيان اليوم السبت، الجالية الفلسطينية ومؤيديها في المملكة المتحدة للمشاركة في الوقفة، مؤكداً أن استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية "يكشف عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية للعالم في وقف هذه الانتهاكات الجسيمة".

وفي جريمة مروعة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية، أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مستشفى كمال عدوان بعد اقتحامه وتدمير أقسام الجراحة والمختبر والطوارئ، واعتقال كوادره، فيما استشهد آخرون بعدما حاصرتهم النيران، فيما لا يزال مصير مدير المستشفى د. حسام أبو صفية مجهولاً.

واستنكر المنتدى الصمت الدولي "المخزي والتقاعس العربي الواضح" في مواجهة هذا العدوان الذي يعكس الطبيعة الوحشية للاحتلال.

ودعا الجاليات الفلسطينية والعربية والمسلمة، وكل أصدقاء القضية الفلسطينية، إلى تنظيم احتجاجات مشابهة في مدن بريطانية أخرى في نفس الوقت، "لرفع أصواتنا عالياً ضد هذا العدوان الوحشي".

كما دعا المنتدى المجتمع الدولي والحكومة البريطانية إلى وقف فوري للعدوان، وحث المجتمع الدولي على الضغط على قوات الاحتلال لوقف استهداف المنشآت الصحية والإنسانية.

وطالب المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، واستضافة الجرحى الفلسطينيين للعلاج.

وقال: "نحث الحكومة البريطانية على تقديم العلاج للجرحى الفلسطينيين في مستشفيات المملكة المتحدة، نظراً للوضع الصحي الكارثي في المنطقة. حرمانهم من هذا العلاج يعد تواطؤاً في الإبادة المستمرة".

كما طالب بمحاسبة ومقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم ضد الإنسانية، وخاصة استهداف المنشآت الطبية.

المصدر / فلسطين أون لاين