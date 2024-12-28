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مقتل عنصر من أمن السلطة إثر اشتباكات مع المقاومة في جنين

28 ديسمبر 2024 . الساعة 15:21 بتوقيت القدس
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أمن السلطة يشن منذ نحو هجوما على مخيم جنين لتفكيك المقاومة فيه

قتل ضابط جديد من حرس رئاسة السلطة الفلسطينية خلال الهجوم الذي تشنه قوات أمن السلطة على مقاومين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

والقتيل هو الرابع الذي تعلن عنه السلطة، منذ هجومها على مقاومين، لتنفيذ ما تصفه بـ"استعادة مخيم جنين"، والذي تدور فيه اشتباكات عنيفة، فيما كشفت الصحف العبرية، عن طلب أمريكي للاحتلال بتزويد السلطة بمعدات قتالية لمساعدتها في مواجهة المقاومة هناك.

وقامت السلطة مطلع الشهر الجاري، بهجوم على مقاومين داخل المخيم، واعتقلت عددا منهم ما دفعهم للرد على هجمات السلطة، والسيطرة على عدد من مركباتها ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين لاستردادها.

وجاءت حملة السلطة، في ظل الاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال على المخيم، الذي تصاعدت فيه عمليات المقاومة، وتفخيخ الطرقات وتفجير العبوات الناسفة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من جنود الاحتلال.

وتعمد السلطة إلى نزع العبوات الناسفة التي يزرعها المقاومون لمواجهة الاحتلال، وهو ما أثار استنكار فصائل المقاومة ومطالبات للسلطة بالتوقف عن ممارسة أدوار تخدم الاحتلال، وفق بياناتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#التنسيق الأمني #كتيبة جنين

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