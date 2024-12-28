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إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة سلواد برام الله

28 ديسمبر 2024 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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أصيب ثلاثة مواطنين، واعتقل آخر، اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة سلواد شرق رام الله.

وأوضحت مصادر محلية، أن عددا من المستوطنين المسلحين بحماية جيش الاحتلال اقتحموا البلدة، من جهة بؤرة استيطانية مقامة منذ 20 يوما في منطقة "البرج" غربا، وهاجموا المواطنين في الأراضي الزراعية واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

وأضاف، أن 3 مواطنين أصيبوا بجروح ورضوض، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إسلام راجي حامد، أثناء عمله في الزراعة بتلك الأراضي، مؤكدا أن المستعمرين حطموا زجاج مركبة تعود للمواطن يحيى راجي عيسى حامد.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال ومستوطنيه نفذوا 1396 اعتداء، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، في استمرار مسلسل الإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسع جيش الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم على المواطنين الفلسطينيين، ونفذا ما مجموعه 16663 اعتداءً، طالت أراضي المواطنين وممتلكاتهم وحياتهم، مستغلة ظروف العدوان من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رام الله #سلواد #عنف المستوطنين

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