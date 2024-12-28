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الأونروا تستأنف توزيع الطحين في مخيم النصيرات غدًا.. التفاصيل كاملة

28 ديسمبر 2024 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
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أعلنت وكالة الغوث UNRWA عن استئناف توزيع مساعدات غذائية عاجلة على الأسر الأكثر احتياجًا في مخيم النصيرات بمحافظة الوسطى يوم غد الأحد الموافق 29 ديسمبر. 

حيث سيتم توزيع كيس طحين (25 كجم) لكل أسرة ضمن جهود لتخفيف الأعباء المعيشية، في ظل الحرب والحصار المستمر والمطبق على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

الفئات المستفيدة من المساعدات:

 - جميع الأسر في منطقة الوسطى والتي تضم 6 أفراد بدءاً من حرف ألف حتى حرف اللام.

 - الأسر المتبقية والتي تضم 7 أفراد.

آلية التوزيع وتفاصيلها:

سيتم تنفيذ عملية التوزيع في مركز التموين بمخيم النصيرات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً.

 على المستفيدين إحضار بطاقة الهوية و رقم التسجيل. 

سيتم التوزيع وفق ترتيب تنازلي بناءً على عدد أفراد الأسرة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

أهمية هذه المساعدات:

تأتي هذه الجهود في إطار السعي لتخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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