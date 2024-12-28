بالأسماء.. مؤسسات الأسرى تنشر ردودًا تلقّتها بشأن معتقلي غزة في معسكرات الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني إنهما حصلتا على ردود بشأن 89 معتقلاً من غزة معتقلين من قبل جيش الاحتلال بالقطاع.

وأوضحت المؤسستان، أن ردود جيش الاحتلال تتضمن أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، فيما لم تتلق معلومات بشأن أخرين، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال أن لا معلومات بشأنهم.

وأشارت إلى أنّ المعطى الوحيد المتوفر عن عدد المعتقلين من غزة، هو ما اعترفت به إدارة السّجون بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر ويبلغ (1772) ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال المئات رهن جريمة الإخفاء القسري.

-علما أنّ أعداد حالات الاعتقال من غزة تُقدر بالآلاف منذ بدء حرب الإبادة، وما يزال الاحتلال ينفذ جرائم تعذيب ممنهجة بحقّ معتقلي غزة، وبمستوى -غير مسبوق- أدى إلى استشهاد العشرات منهم.

وفيما يلي أسماء ٨٩ معتقلاً تلقت مؤسسات الأسرى ردوداً بشأنهم:

1. خالد خميس سعيد زقوت/ سديه تيمان

2. محمد خالد جمال العربيد /معسكر عوفر

3. مصطفى دهمان/ سديه تيمان

4. يونس علي محمد عسلية/ سجن عوفر

5. احمد وجيه حسني شاهين / لا يوجد معلومات

6. عبد الله خليل محمد نجار /لا يوجد معلومات

7. محمد حسام أحمد أبو مطرود/ سجن النقب

8. شادي إسماعيل سلمان أبو سبت / سجن النقب

9. نضال إبراهيم يوسف عليان /نفتالي

10. إسماعيل عبد الله رمضان غبن/ سديه تيمان

11. علاء محمد فؤاد منصور/ سديه تيمان

12. مؤمن بالله عصام حويحي/ سديه تيمان

13. شريف جمال عبد كفارنة/ معسكر سجن عوفر

14. مصعب ناهض عبد الهادي أبو ندى/ سجن النقب

15. خالد خضر خالد أبو هين/ لا يوجد معلومات

16. مصباح عدنان فارس أبو حطب/ لا يوجد معلومات

17. جهاد محمد حسين عصفور/ النقب

18. جبر خالد احمد الشريحي/ النقب

19. محمد عوض احمد عبد العاطي/ عوفر

20. باسل كامل دياب الشامي/ سديه تيمان

21. أحمد حماد ابراهيم أبو جلهوم/ معسكر عوفر

22. سعيد مجدي سعيد وادي/ عوفر

23. علي عبد الكريم محمود بدوان/ عوفر

24. أحمد محمد أبو رمضان/ عوفر

25. سليمان زهدي سليمان أبو شريعة/ عوفر

26. محمد أحمد نصار شتيوي/ عوفر

27. ياسر عبد الله مصطفى معروف/ عناتوت

28. سمير يوسف عطيه أبو غانم/ سديه تيمان

29. محمد صالح ذياب جرباوي/ سديه تيمان

30. خالد زياد محمود الشبراوي/ سديه تيمان

31. عبد الله خليل النجار/ لا توجد معلومات

32. يونس علي محمود عسيله/ سجن عوفر

33. علي حسن محمد الحلو/ لا توجد معلومات

34. حماد حسين مسعود حجاج/ لا توجد معلومات

35. بسام محمد أبو الجديان/ لا توجد معلومات

36. أحمد رياض موسى أبو عصعوص/ لا توجد معلومات

37. نبيل إبراهيم أحمد البلعاوي/ لا توجد معلومات

38. زهدي سامي زهدي عطية/ لا توجد معلومات

39. أسامة عصام محمد أبو جلال/ عوفر

40. عبد القادر محمد منصور/ عوفر

41. أحمد كمال النجار/ عوفر

42. محمد مجدي فضل زاهر/ النقب

43. يوسف رامز محمد رضوان/ سجن النقب

44. محمد حسن محمد قدوحة/ سجن نفحة

45. محمد محمد زكريا عسيلة/ سجن النقب

46. حسام صالح محمد إكتيع/ سجن عوفر

47. هندي سعيد محمد العمور/ سجن النقب

48. أدهم إسماعيل شعبان النجار/ سجن النقب

49. أمين أحمد محمد البريم/ سجن النقب

50. خالد حسني محمد النجار/ سجن نيتسان

51. محمد حسام مصباح بدرة/ لا يوجد معلومات

52. هشام سعد حمدان حجازي/ لا يوجد معلومات

53. أحمد ثروت أحمد صيام/ لا يوجد معلومات

54. عصام محمد شكري البابلي/ لا يوجد معلومات

55. علاء نبيل إبراهيم أبو دان/ لا يوجد معلومات

56. لؤي مروان حماد أبو صلعة/ لا يوجد معلومات

57. مصعب عطا مطر فريج/ لا يوجد معلومات

58. محمد مصطفى أحمد الزعانين/ لا يوجد معلومات

59. رامي تيسير حجازي حجازي/ لا يوجد معلومات

60. رامي عبد الجليل طافش/ لا يوجد معلومات

61. عبد الله ديب حلمي السقا/لا يوجد معلومات

62. نور صبري محمد أبو العون/ سجن النقب

63. مصطفى عصام محمد الجبالي/ سجن النقب

64. ثابت حلمي الفقعاوي/ سجن النقب

65. فادي محمد رجا الكردي/ سجن عوفر

66. عدي علي حسن الحلو/ لا يوجد معلومات

67. حلمي خضر سليمان حمام/ لا يوجد معلومات

68. عماد نادي عيد عوكل/ لا يوجد معلومات

69. محمد زهير حسن أبو العمرين/سجن النقب

70. حذيفة محمد حسن أبو عيطة/ سجن النقب

71. سعدي جهاد سعدي الشيخ خليل/ سجن نفحة

72. أنور إيهاب محمود الشامي/ سجن النقب

73. محمد أحمد خليل الحميدي/ عوفر

74. عماد علي فريج عابد/ سجن نفحة

75. شادي أحمد رشدي أبو سيدو/ عوفر

76. محمد محمود محمد عرام/ عوفر

77. محمد محمود درويش الهندي/ عوفر

78. علي سامي أبو يوسف/ عوفر

79. أحمد يوسف محمد نوفل/ عوفر

80. غسان ماهر سعيد عبد النبي/ عوفر

81. حسين محمد إبراهيم سلمان/ عوفر

82. أشرف ناصر شعبان البطش/ عوفر

83. نوار غسان ربحي النبي/ عوفر

84. همام أسعد ربحي الدلو/ عوفر

85. حمادة كمال محمد حسنين/ سجن نفحة

86. أحمد عبد الفتاح أحمد شملخ/ سجن نفحة

87. حلمي ديب حلمي السقا/ سجن نفحة

88. روحي أحمد فؤاد الخور/ سجن نيتسان

89. علاء شعبان محمد المشهراوي/ سجن النقب

المصدر / فلسطين اون لاين