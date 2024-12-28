الصِّحَّة بغزَّة: الاحتلال احتجز الكادر الطِّبِّي حتى لا يلتحقوا بالمرضى في المستشفى الإندونيسي

قالت وزارة الصحة بغزة، إنّ ليلةً قاسية مرت على المرضى والمصابين الذين تم اجلائهم قسرًا الى المستشفى الأندونيسي الليلة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة، أن الوضع مزري وصعب للغاية، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا غطاء ولا طعام ولا مستلزمات، مشيرًا إلى أن العد التنازلي لفقدان حياة الكثير من المرضى والجرحى قد بدأ بالفعل، في ظل احتجاز الاحتلال لمعظم الكادر الصحي حتى لا يلتحقوا بالمرضى في المستشفى الاندونيسي.

وأوضحت، أن الاحتلال قام بتدمير البنية التحتية للمستشفى الأندونيسي مسبقاً قبل اجلاء المرضى قسرا اليه.

وناشد كافة المؤسسات والجهات المعنية وبشكل عاجل لايجاد الحل للمرضى والمصابين الموجودين حالياً في المستشفى الأندونيسي.

وأفادت مصادر صحفية، فجر اليوم السبت، باستشهاد عدد من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، حرقًا بنيران متعمدة أضرمتها قوات الاحتلال عقب محاصرتها واقتحامها للمستشفى.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال اقتادت العشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان، بما في ذلك مدير المستشفى حسام أبو صفية، إلى مركز للتحقيق، بالتزامن مع إحراق المباني في المستشفى بعد اقتحامه وإجبار الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم على إخلائه والتوجه إلى ساحته الخارجية.

وأمس الجمعة، أكدت وزارة الصحة بغزة، أن هناك مرضى مهددون بالموت في أي لحظة نتيجة الظروف القاسية، في ظل إجبار جيش الاحتلال المرضى والمصابين وتحت تهديد السلاح وفوهات البنادق على الانتقال إلى المستشفى الإندونيسي، الذي يفتقر إلى المستلزمات الطبية والمياه والأدوية، وحتى الكهرباء والمولدات.

وقالت الوزارة، "تتواجد العديد من آليات جيش الاحتلال محاصرة المستشفى، مما يجعل الوضع بالغ الخطورة".

وأشارت إلى، أن الدكتور حسام أبو صفية تلقى تهديدًا واضحًا ومباشرًا: "هذه المرة سنعتقلك."

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، وأخلت الطواقم الطبية من نساء ورجال، إلى جانب المرضى والسكان القاطنين بالقرب من المستشفى، وأجبرت الجميع على الانتقال إلى مدرسة الفاخورة حيث تم احتجازهم في ساحة المدرسة.

وأكدت، أن صمت المجتمع الدولي أمام الجرائم المتكررة للاحتلال هو ما أغرى الاحتلال بارتكاب المزيد منها، حيث دمر مستشفى كمال عدوان بعد أن دمر مستشفى بيت حانون والمستشفى الإندونيسي.

وأوضحت، أنه بعد اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان وانقطاع التواصل مع مدير المستشفى، أصبح مصير الكادر الطبي والمرضى مجهولاً.

وانقطع الاتصال بشكل كامل مع إدارة مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، صباح اليوم الجمعة، بعد محاصرته من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أمهل المتواجدين في المستشفى 15 دقيقة فقط للخروج إلى الساحة الخارجية.

وقالت إحدى الممرضات في مستشفى كمال عدوان: "نحن في وضع صعب للغاية وغير معروف ما سيحدث لنا، الجيش محيط بنا من كل جهة، والمصير مجهول". وأشارت الممرضة، إلى أن الاحتلال قطع حاليًا الأوكسجين عن المرضى وأبقوهم في أقسام الطوارئ، ما يهدد حياتهم، فهناك مرضى مهددون بالموت في أي لحظة، مشددةً: "الوضع لا يُحتمل".

وأضافت أن الطاقم الطبي كله تحت تهديد مباشر، ومدير المستشفى الطبيب حسام أبو صفية مهدد بالاعتقال في أي وقت، ولا نعلم كيف سيكون مصيرنا".

المصدر / فلسطين أون لاين