تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين السبت 28 ديسمبر

تشهد الحالة الجوية في فلسطين، اليوم السبت 28 ديسمبر، انخفاضاً آخر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو الثلاثة درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئياً، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً إلى بارد شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ومع بقاء الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: هناك فرصة لسقوط الأمطار.

- درجات الحرارة: انخفاض في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 9° درجة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: نشطة وتتراوح سرعتها 24 كم/س.

- البرودة: في الصباح الباكر، وتشتد البرودة في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 59٪.



المصدر / فلسطين أون لاين