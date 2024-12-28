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لبنان يسجل خروقات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق

28 ديسمبر 2024 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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خروقات إسرائيلية عدة لوقف إطلاق النار

سجلت السلطات اللبنانية، خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، وذلك بعد 32 يوما من سريانه.

وبحسب السلطات اللبنانية ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، 8 خروقات جديدة، ليصل الإجمالي إلى 319 خرقا، منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحسب أخبار متفرقة نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تركزت خروقات أمس، في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب (جنوب)، وقضاء زحلة في محافظة البقاع (شرق).

وشملت الخروقات قصفا بالطيران الحربي والمدفعية، ونسفا لمنازل، ففي قضاء بنت جبيل، شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا لمرتين متتاليتين على بلدة عيتا الشعب، وفي قضاء صور، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف جديدة لمنازل في بلدتي يارون والناقورة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#لبنان #وقف اطلاق النار #اتفاق وقف إطلاق النار

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