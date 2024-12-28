بالعبوات النَّاسفة وزخَّات الرَّصاص.. مقاومون يتصدُّون لاقتحامات الاحتلال في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية تخلَّلها اشتباكات مسلحة.

في طولكرم، استهدف مقاومون قوات الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم بعبوة ناسفة، وسط مواجهات عنيفة في البلدة.

واقتحمت أكثر من خمس آليات بلدة قفين وشرع جنود الاحتلال بحملة مداهمات، ما أدى لمواجهات مع الشباب الثائر.

وداهمت قوات الاحتلال عمارة الزيتاوي واعتقلت الشاب كريم الزيتاوي، كما اعتقلت الشاب اسلام غنايم من منزله.

وقالت كتائب القسام -كتيبة طولكرم، في بيان، إن مقاتليها، "برفقة إخوانهم من كافة التشكيلات العسكرية في مخيم طولكرم، خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الغاصب من أكثر من محور وفجروا العبوات الناسفة المعدة مسبقًا".

وأعلنت سرايا القدس أن مقاتليها في سرية مخيم طولكرم، خاضوا "معارك ضارية مع قوات العدو محيط المخيم بالقرب من مدرسة زنوبيا وشارع نابلس، واستهدفوا قوات الاحتلال والآليات العسكرية بزخات من الرصاص المباشر والعبوات المعدة مسبقًا وفق متطلبات وظروف الميدان".

كما قالت كتائب شهداء الأقصى، في بيان، "تصدى مقاتلو كتائب شهداء الأقصى- شباب الثأر والتحرير، لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمخيم طولكرم وخاضوا اشتباكات عنيفة معها."

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت أولا غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، ونصبت حواجز عسكرية على الطرقات.

المصدر / وكالات