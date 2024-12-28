الاحتلال يعتقلُ مدير الدِّفاع المدني في شمال غزةَّ

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الجمعة، مدير الدفاع المدني في محافظة شمال قطاع غزة أحمد الكحلوت.

وقال الدفاع المدني، إن الاحتلال اعتقل الكحلوت، ضمن مواصلة عملية استهدافه للعمل الإنساني والإغاثي في غزة.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن الاحتلال اعتقل 22 من موظفي الدفاع المدني في غزة والشمال دون معرفة مصيرهم.

ويُذكر أنه في تاريخ 23 أكتوبر 2024 هاجم جيش الاحتلال طواقم الدفاع المدني في شمالي قطاع غزة وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوبي القطاع.

وفي بيان سابق، قال الدفاع المدني، إن الاحتلال استهدف 17 مركزًا ومقرًا، من بينهم 14 مركزًا دُمّر بشكل كامل، و3 تضررت بشكل جزئي.

وفيما يتعلق بالمركبات المتضررة، أشار الدّفاع المدني إلى أن الاحتلال دمّر بشكل كلي 12 مركبة إطفاء وإنقاذ، ومركبتي إنقاذ وتدخل سريع، و 4 مركبات صهريج مياه، و8 مركبات إسعاف، ومركبة سلم إنقاذ هيدروليكي، و13 مركبة إدارية. كما دمّر الاحتلال بشكل جزئي، 11 مركبة اطفاء وإنقاذ، 3 مركبات إسعاف، ومركبتي صهريج مياه، وفقًا لبيان الدفاع المدني.

ولفت إلى أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مراكز الدفاع المدني 6 مرات في مواقع مختلفة، بينما استهدف الطواقم أثناء مهمات ميدانية 18 مرة.

وأكد الدّفاع المدني، أن جيش الاحتلال دمّر مخزون معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دولار.

وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالاستجابة لنداءات واستغاثات ومعاناة آلاف المواطنين المحاصرين في شمالي قطاع غزة بفعل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة هناك في بلدة بيت لاهيا.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الوحشي وحرب الإبادة على محافظة شمال قطاع غزة، وسط قصف وإعدام ميداني، ونسف للمنازل وتدمير للخدمات الأساسية، ومنع دخول الغذاء والماء والدواء.



وصباح أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال غزة، وأخلت الطواقم الطبية من نساء ورجال، إلى جانب المرضى والسكان القاطنين بالقرب من المستشفى، وأجبرت الجميع على الانتقال إلى مدرسة الفاخورة حيث تم احتجازهم في ساحة المدرسة.

المصدر / فلسطين أون لاين