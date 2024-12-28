لليوم الـ 449.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 449 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,436 شهيدا و 108,038 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أكدت وزارة الصحة، أن الاحتلال أقدم على إحراق أقسام العمليات والجراحة والمختبر والصيانة ووحدات الإسعاف بمستشفى كمال عدوان.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحريق امتد إلى جميع مباني المستشفى، ونقل جيش الاحتلال المرضى بشكل إجباري وتحت تهديد السلاح إلى المستشفى الإندونيسي، ووصل ما يقارب نحو 30 نازحا للمستشفى الإندونيسي من مستشفى كمال عدوان، وهم يعانون من مضاعفات صحية خطيرة.

واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية عنيفة على عدة أحياء في بيت حانون شمال قطاع غزة.

واستشهدت سيدة نازحة بإطلاق نار من طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" في منطقة الجندي المجهول بحي الرمال غربي مدينة غزة.

كما نسف الاحتلال عددًا من المباني السكنية في المناطق الجنوبية لمدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وارتقى 7 شهداء وأُصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، جددت المدفعية الصهيونية قصفها على مناطق شرقي مدينة خانيونس ومنطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين