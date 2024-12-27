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حماس: أكاذيب العدوِّ حول مستشفى "كمال عدوان" تهدف لتبرير الجريمة النَّكراء

27 ديسمبر 2024 . الساعة 21:17 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الجمعة، بشكل قاطع وجود أي مظهر عسكري أو تواجد لمقاومين في المستشفى، سواء من كتائب القسام أو أي فصيلٍ آخر، فالمستشفى كان مفتوحاً أمام الجميع والمؤسسات الدولية والأممية التي تعرف المستشفى جيداً.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "إن أكاذيب العدو حول المستشفى هي لتبرير الجريمة النكراء التي أقدم عليها جيش الاحتلال اليوم بإخلاء وحرق كافة أقسام المستشفى، تطبيقاً لمخطط الإبادة والتهجير القسري".

وأضاف، "أن الكذب والتضليل الصهيوني ليس بجديد، فقد سبقه ترويج نفس الادعاءات ضد المستشفيات التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة، ومنها مستشفى الشفاء بمدينة غزة، والتي أثبتت التقارير والتحقيقات الدولية زيف ادعاء الاحتلال".

وطالبت حركة حماس، الأمم المتحدة بإدانة تدمير جيش الاحتلال لمستشفى كمال عدوان، وتشكيل لجنة تحقيق أممية للنظر في حجم الجريمة التي يرتكبها في شمال قطاع غزة الذي يشهد مخطط إبادة وتهجير مكتمل الأركان، والعمل أيضاً على توفير الخدمات الطبية لأهلنا بعد تدمير الاحتلال لكافة المرافق الصحية في الشمال.

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#حماس #غزة #مستشفى كمال عدوان

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