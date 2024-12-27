الهمص لـ "فلسطين أون لاين": الاحتلال يدمِّر مستشفيات شمال غزَّة لإخراجها عن الخدمة

غزة/ نور الدين جبر:

أكد مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور محمد الهمص، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج كل مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة من خلال تدميرها وإحراق المباني والأقسام فيها، وآخرها مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأقدم جيش الاحتلال على حرق وتدمير مستشفى كمال عدوان وإخراجه عن الخدمة، كما اقتاد الطواقم الطبية والجرحى ومرافقيهم إلى جهة مجهولة مما يهدد حياتهم.

وشدد الهمص في حديث مع موقع "فلسطين أون لاين"، على أن "الاحتلال يعمل على منع توفر خدمات صحية في شمال القطاع، من أجل الضغط على السكان للنزوح والخروج من الشمال إلى الجنوب"، مشيراً إلى أن وجود المستشفيات يشكل عاملاً مسانداً لأبناء شعبنا الفلسطيني.

ووصف ما يجري في شمال القطاع بأنه "أوضاعاً خطيراً وصعبة جداً"، لا سيّما أن الاحتلال يستهدف المستشفيات والكوادر الصحية وضباط الإسعاف، وكان آخرهم استهداف خمسة أطباء من "كمال عدوان" على إثر استهدافهم بصاروخ من الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مباشر.

ولفت إلى أن المستشفى يتعرض للتدمير والتخريب منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال القطاع في الخامس من أكتوبر الماضي، إذ دأب الاحتلال على تفجير العديد من "الريبوتات" المتفجرة في المناطق المحيطة للمستشفى.

وذكر الهمص، أن الاحتلال لم يكتفِ باستهداف مستشفى كمال عدوان، بل دأب منذ عدة أيام على استهداف مستشفى العودة في بيت لاهيا شمال القطاع، من خلال تفجيره وتدميره، ما أدى إلى إصابة مديره الدكتور محمد صالحة أمس.

وحذّر الهمص من أن جميع مستشفيات قطاع غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث وصلت نسبة العجز في الأدوية إلى 85% خصوصاً اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، فيما بلغ العجز في المستلزمات الطبية إلى 75%.

وبيّن أن المستشفيات تفتقد لوجود "أكفان" لتكفين الشهداء ولا أكياس بلاستيكية لنقل الشهداء من مكان الاستهداف إلى المستشفى، بالإضافة إلى عدم توفر كميات كفاية من الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات المتبقية في القطاع.

وفي سياق ذي صلة، أكد الهمص، أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى انشاء مستشفيات ميدانية في مختلف المحافظات، خاصة بعد تدمير عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية واخراجها عن الخدمة بشكل كامل.

وأوضح أن الحاجة الى المستشفيات الميدانية "المؤقتة" في الوقت الراهن، من أجل مساندة المنظومة الصحية من خلال تقديم العلاج للجرحى والمرضى.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن 31 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة دُمرت كلياً أو تضررت جزئياً، فيما ارتقى أكثر من 1000 شهيد من الطواقم الطبية منذ اندلاع حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.