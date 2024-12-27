الاحتلال يعتقل الصَّحفي الشَّريف خلال وجوده بمستشفى كمال عدوان

غزة/ فلسطين أون لاين

اعتقل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الجمعة، الصحفي محمد الشريف من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفي "محمد الشريف" وهو على رأس عمله من شمالي قطاع غزة.

وحمل المركز، في بيان صحافي، جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي "الشريف" وسلامته ونؤكد أن اعتقاله يمثل انتهاكا صارخا لحرية العمل الإعلامي.

وقال، إن "جيش الاحتلال يواصل اعتقال الصحفيين واستهدافهم وقتلهم في قطاع غزة وكان آخر ذلك استشهاد 5 صحفيين في مخيم النصيرات".

بحسب الإحصاءات الأولية اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 100 صحفي أفرج لاحقا عن عدد منهم وما زال 41 صحفيا رهن الاعتقال معظمهم في إطار "الاعتقال الإداري" منذ 7 أكتوبر 2023.

وطالب مركز حماية الصحفيين، المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن الصحفيين المختطفين من جيش الاحتلال ووقف الجرائم المستمرة ضدهم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، وأخلت الطواقم الطبية من نساء ورجال، إلى جانب المرضى والسكان القاطنين بالقرب من المستشفى، وأجبرت الجميع على الانتقال إلى مدرسة الفاخورة حيث تم احتجازهم في ساحة المدرسة..

وانقطع الاتصال بشكل كامل مع إدارة مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، صباح الجمعة، بعد محاصرته من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أمهل المتواجدين في المستشفى 15 دقيقة فقط للخروج إلى الساحة الخارجية.