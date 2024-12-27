"بمشاركة الآلاف".. مظاهرات عارمة في اليمن والمغرب نصرةً لغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

انطلقت مظاهرات عارمة في العديد من المدن في كل من واليمن والمغرب نصرة للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي.

وفي اليمن، شهدت عدة محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء، الجمعة، 669 مظاهرة تأكيدًا لاستمرار دعم قطاع غزة الذي يواجه إبادة إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وشارك فيها عشرات الآلاف تحت شعار "ثابتون مع غزة العزة.. بلا سقف ولا خطوط حمراء"، بدعوة من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليمنية واللبنانية، ولافتات تشدد على ثبات موقف اليمنيين المساند لغزة، وتندد بالإبادة الإسرائيلية المستمرة.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "مع غزة سنصعد أكثر.. لا سقف ولا خط أحمر"، و"يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين"، و"يا غزة واحنا معكم.. أنتم لستم وحدكم".

بدورها، ذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، أن مظاهرات داعمة لغزة شهدتها اليوم 669 ساحة في 14 محافظة أبرزها "المظاهرة المليونية" في العاصمة صنعاء.

وندد بيان صادر عن الجهة المنظمة لهذه المظاهرات بما سماها "جريمة القرن المستمرة في غزة للأسبوع الـ64 (...) بشراكة أمريكية ودعم من بعض الدول الأوروبية والغربية"



وفي المغرب، شارك آلاف المغاربة في وقفات تضامنية، الجمعة، رفضا لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.

الوقفات التضامنية التي حملت شعار "غزة الجرح النازف" نُظمت عقب صلاة الجمعة، وللأسبوع الـ64 على التوالي، بعدة مدن بالمملكة مثل ابن جرير وسيدي سليمان والحسيمة وتطوان وطنجة (شمال)، والدار البيضاء (غرب).

إلى جانب بركان (شرق)، وأيت ملول وأكادير (وسط)، وميدلت (جنوب شرق)، استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

وندد المحتجون بالإبادة الإسرائيلية المستمرة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها.

ورددوا شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، وأخرى تندد باستهداف المدنيين، وتنتقد الإبادة التي سببت التجويع والتهجير.

ومن بين الشعارات المرددة "يا مقاوم سير، نحو النصر والتحرير"، و"قدسنا في العيون"، و"الشهيد خلى (ترك) وصية، لا تنازل عن القضية".

كما رفع المشاركون لافتات عبّروا فيها عن تحيتهم لرجال المقاومة، ومباركتهم لـ"طوفان الأقصى".

ووسط حصار إسرائيلي خانق على غزة منذ أكثر من 18 عاما، وتصعيد إسرائيل لانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، شنت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي، هجوما مباغتا على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عرف بعملية "طوفان الأقصى".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.