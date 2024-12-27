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"أوتشا": (إسرائيل) تواصل رفض وإعاقة غالبية البعثات الإنسانية بغزّة

27 ديسمبر 2024 . الساعة 15:48 بتوقيت القدس
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"أوتشا": (إسرائيل) تواصل رفض وإعاقة غالبية البعثات الإنسانية بغزّة
وكالات/ فلسطين أون لاين

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن سلطات الاحتلال تواصل رفض وإعاقة غالبية بعثات المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأوضح المكتب الأممي، عبر منصة إكس،  أنه من بين 12 طلبًا للأمم المتحدة لتنسيق التحركات الإنسانية قدمت يوم الأربعاء، تم رفض ستة طلبات بشكل قاطع، فيما تم إلغاء ثلاثة من قبل المنظمين بسبب التحديات الأمنية أو اللوجستية، فيما تمت الموافقة على طلب واحد لكنه واجه عوائق، وتم تسهيل وإنجاز اثنين آخرين.

وأوضح "أوتشا" أنه تم رفض محاولتين للوصول إلى الأجزاء المحاصرة من محافظة شمال غزة.

وقال، إنه على الرغم من القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن، “تعمل منظمات الإغاثة بجد لمساعدة الأكثر ضعفا، مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة”.

وفي الوقت نفسه، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه لا يزال يتلقى تقارير يومية عن مقتل وإصابة المدنيين في جميع أنحاء غزة بسبب الأعمال العدائية المستمرة، والتي تتسبب أيضا في دمار واسع النطاق وتؤدي إلى النزوح.

وأكدت الوكالة الأممية مجددًا على ضرورة حماية وتجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات.

المصدر / وكالات
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#غزة #المنظمات الإغاثية

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