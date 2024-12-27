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مقْتل مستوطنة في عملية طعنٍ بطوليَّة قرب "تل أبيب" (شاهد)

27 ديسمبر 2024 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
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قُتلت مستوطنةٌ صهيونية ، صباح اليوم الجمعة، في عملية طعن بمنطقة "هرتسيليا" قرب "تل أبيب".

وذكرت المصادر العبرية، أن مستوطنةً قُتلت عقب إصابتها بجروح خطيرة في عملية طعن بمنطقة "هرتسيليا"..

وأشارت القناة 13 العبرية، إلى إن فرق الإسعاف تجري محاولات إنعاش لمستوطنة أصيبت في عملية الطعن في "هرتسيليا" قرب "تل أبيب"، إلا أنها فارقت الحياة.

وأوضحت القناة العبرية، أن الأنباء الأولية تشير إلى أنها عملية فدائية، مؤكدًا أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المنفذ.

وأعلنت الشرطة الصهيونية اعتقال منفذ عملية الطعن في "هرتسيليا" قرب "تل أبيب" بعد إصابته برصاص الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طوفان الأقصى

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