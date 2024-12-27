"عقب مُحاصرته من قبل قوَّات الاحتلال".. انقطاع الاتِّصال مع إدارة مستشفى كمال عدوان

انقطع الاتصال بشكل كامل مع إدارة مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، صباح اليوم الجمعة، بعد محاصرته من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أمهل المتواجدين في المستشفى 15 دقيقة فقط للخروج إلى الساحة الخارجية.

وذكرت مصادر صحفية، أنّ الاحتلال يُحاصر 75 مريضًا ومصابًا في مستشفى كمال عدوان، حيث يعانون ظروفًا صعبة بعد إخلائهم خارج المستشفى من قبل الاحتلال.

وأمس الخميس، أعلن مستشفى كمال عدوان ستشهاد خمسة كوادر طبية من داخل المستشفى وهم: "أحمد سمور (طبيب أطفال)، إسراء أبو زايدة (أخصائية مختبرات)، عبد المجيد أبو العيش (مسعف)، ماهر العجرمي (مسعف)، وفارس الهودلي (أخصائي صيانة)".

ومن جهته، قال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، إن الوضع الصحي والإنساني داخل المشفى المحاصر والمهدد بالإخلاء أصبح "كارثيًا" على الرغم من المناشدات للعالم من أجل المساعدة.

وأوضح أبو صفية، في بيان صحفي، "ما زلنا نواجه منع وصول الطعام، والإمدادات الطبية، والوفود الطبية، ونطالب بشكل عاجل بالحصول على حماية دولية لنظامنا الصحي. للأسف، لم توجد أي ضمانات بشأن الدعم الطبي أو الحماية لطاقمنا ومرافقنا. نحن نفعل ما بوسعنا لإصلاح ما يمكن إصلاحه داخل المستشفى لتقديم خدمة أفضل، لكن الوضع لا يزال كارثيًا".

وأشار إلى، أن الليلة الماضية كانت أسوأ من الليلة التي سبقتها، حيث إن الروبوتات المتفجرة كانت قريبة جداً من مستشفى كمال عدوان.

واسترسل الدكتور أبو صفية، أن كمية المتفجرات المستخدمة كانت أكبر بكثير هذه المرة. مردفًا: "لقد اخترقت الشظايا الناتجة عن هذه الانفجارات المبنى وضربت إحدى غرف المرضى، مما أدى إلى إصابة الممرض حسن الدبوس بشكل مباشر. لقد تعرض لإصابة خطيرة في الرأس، حيث تحطمت جمجمته وحدثت كسور في وجهه وفكيه وهو حالياً في وحدة العناية المركزة، وحالته خطيرة جداً".

وأكد الدكتور أبو صفية، أن مستشفى كمال عدوان يفتقر إلى الموارد اللازمة للتعامل بشكل كافٍ مع مثل هذه الحالات الخطيرة. وأوضح أن، حوالي 75 مصابًا، بالإضافة إلى مرافقيهم، و180 من الكوادر الطبية، متواجدون داخل المشفى المهدد بالإخلاء، مما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص في المستشفى إلى حوالي 350.

وقال، "نحن نبذل جهودًا لنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، وآمل أن أنقل حسن إلى مستشفى الأهلي المعمداني لإجراء عملية جراحية ولتقديم الرعاية اللازمة من قبل متخصصي المخ والأعصاب"، لافتًا إلى، أن قنابل الطائرات المسيّرة تتساقط بشكل متواصل، مما أدى إلى إصابة إحدى أعضاء الطاقم الطبي بشظية من متفجرة ألقتها طائرة مسيرة.

كما ذكر مدير مستشفى "كمال عدوان"، أن طائرة مسيرة أطلقت قذيفة أصابت بالقرب من نافذة حيث يتواجد الممرضون.

وناشد الدكتور حسام أبو صفية، العالم والمجتمع الدولي لحماية النظام الصحي وموظفيه، في مستشفيات شمال قطاع غزة على وجه التحديد.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 448 تواليًا، إلى 45 ألفًا و339 شهيدا، بالإضافة لـ 107 آلاف و940 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.



المصدر / فلسطين أون لاين