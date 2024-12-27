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"وسط اشتباكاتٍ مُسلَّحة".. الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

27 ديسمبر 2024 . الساعة 07:49 بتوقيت القدس
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"وسط اشتباكاتٍ مُسلَّحة".. الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اشتباكات ومواجهات.

في جنين، تصدى مقاومون بالأسلحة الرشاشة، لاقتحام قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إيلاف تيسير محمد زيود (22 عامًا) بعد دهم منزله في بلدة السيلة الحارثية.

وفي رام الله، أفاد الهلال الأحمر بإصابة شابين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الجلزون.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على بشكل عشوائي صوب منازل الفلسطينيين خلال اقتحامها المخيم، كما احتجزت أحد المصابين قبل تسليمه لطواقم الاسعاف.

واعتقلت قوات الاحتلال السيدة “كرامة البرغوثي” بعد مداهمة منزلها في مدينة البيرة.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق المدينة.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب فلسطيني برصاص أطلقه جنود الاحتلال خلال المواجهات في المخيم.

وتعمدت جرافة عسكرية إسرائيلية بتدمير البنية التحتية في مخيم عسكر، بينما منعت قوات الاحتلال الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع بمركبة صدمتها الجرافة.

كما أطلق مقاومون الرصاص صوب قوات الاحتلال أثناء انسحابها من منطقة الجبل الشمالي في نابلس باتجاه المنطقة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من عائلة "مرعي" في منطقة الجبل الشمالي بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد اقتحام منزلهم والتسبب بخراب كبير.

وفي الخليل، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدم خلال المواجهات في حلحول شمال المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار ولاحقت المركبات بمناطق الطبيقة وزبود في الخليل.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرقي القدس، وأرسلت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز، لتفريق الشبان الذين تصدوا للاقتحام.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اشتباكات في الضفة #طوفان الأقصى

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