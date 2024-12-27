حرب الإبادة في يومها الـ 448.. شهداء في مجازر "دامية" جديدة وقصف متواصل على غزة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 448 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,436 شهيدا و 108,038 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

وفي أحدث التطورات، استشهد 6 مواطنين، اليوم الجمعة، وأصيب آخرين في غارات إسرائيلية عنيفة ،على عدة أحياء في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن ستة مواطنين استشهدوا جراء سلسلة غارات مكثفة شنتها طائرات الاحتلال منذ صباح اليوم، مستهدفة الأحياء السكنية في مدينة بيت حانون.

واعلن الدفاع المدني في غزة أن منزل عائلة "هتهت" الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم كان يؤوي 40 شخصا من المواطنين النازحين من عائلتي حلاوة وريحان.

وأشار إلى أنه تم انتشال جثمان 15 شهيد والباقون تحت الأنقاض هم الآن في عداد المفقودين؛ لعدم استطاعة طواقمنا انتشالهم بسبب عدم توفر الآلات والمعدات الثقيلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي محمد الشريف بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وفي صباح اليوم، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، فيما سجلت عدة إصابات، جرّاء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو بيض" بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منطقةً بالقرب من مسجد الاستجابة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر محلية، أنّ النيران اشتعلت في منزل يعود لعائلة "قزعاط" قرب مسجد الفاروق بحي الزيتون جنوب شرق غزة، والمناشدات تطالب بتوجه سيارات الدفاع المدني فوراً.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها مداخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار، فيما اندلع حريق في قسم الأرشيف بالمستشفى.

وأعلنت مصادر طبية، إصابة مدير مستشفى العودة في شمال قطاع غزة د. محمد صالحة، و6 من الطاقم الطبي جراء تفجير قوات الاحتلال عدة "روبوتات" مفخخة في محيط المشفى، وأضرار أضرار كبيرة في المرافق والأقسام.

واستشهد 15 فلسطينيا على الأقل، وسجل عدد كبير من المفقودين والمصابين، مساء الخميس، إثر استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "هتهت" شرقي حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بأن 53 شخصًا سجلوا ما بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض، جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "هتهت" يؤوي نازحين من عائلتي حلاوة وريحان، في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا لعائلة "كفينة" في مخيم 2 بالنصيرات.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين