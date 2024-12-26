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لهذه الأسباب.. رئيس أسبق للموساد: علينا التَّوصُّل إلى صفقة تبادل ومغادرة غزَّة

26 ديسمبر 2024 . الساعة 17:54 بتوقيت القدس
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لهذه الأسباب.. رئيس أسبق للموساد: علينا التَّوصُّل إلى صفقة تبادل ومغادرة غزَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

قال رئيس جهاز الموساد الأسبق داني ياتوم، الخميس، إن الضغط على حماس لم يحقق نتائج كبيرة خلال العام الماضي، داعيًا جيش الاحتلال إلى الخروج من غزة فورًا..

وأضاف ياتوم في حوار لصحيفة "معاريف"، "لقد رأينا في العام والشهرين الماضيين أن الضغط على حماس لم يساعد كثيرًا.. لقد كانت هناك عمليتان تمكنا فيهما من إنقاذ الأسرى من خلال العمل العسكري، لكن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به تقريبًا. كان ينبغي علينا أن نتوصل منذ وقت طويل إلى نتيجة مفادها أن استخدام القوة يعرض الأسرى للخطر".

وشدد ياتوم على أن "الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى على قيد الحياة هي من خلال العمل السياسي"، وحث صناع القرار على الدفع قدما بالصفقة.

وأضاف: "من أجل تفكيك السلطة الحاكمة لحماس، نحتاج إلى خطة استراتيجية، وهي ليست لدى دولة إسرائيل، والتي نحتاج في إطارها إلى جلب جهة (ثالثة) ليست إسرائيل ولا حماس، إلى قطاع غزة".

وحول ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرارا رفضه أن تبقى حركة حماس بالحكم في غزة، كما رفض عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وفي الأيام الأخيرة، قال نتنياهو، إنه لن ينهي الحرب على غزة قبل تحقيق أهدافها، دون توضيحها.

فيما تقول حماس، إن إصرار نتنياهو على عدم إنهاء الحرب وسحب جيشه من قطاع غزة يعرقل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

 

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#غزة #الاحتلال #رئيس الموساد

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