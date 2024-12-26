الحرس الثَّوريِّ الإيرانيِّ: هجمات اليمن الصَّاروخيَّة غيَّرت حسابات (إسرائيل )

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

صرّح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات الصاروخية "الفورية" التي شنتها حركة أنصار الله في اليمن قد غيرت حسابات (إسرائيل).

وقال العميد علي محمد نائيني، نائب رئيس دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن "الإجراءات القوية التي اتخذتها حركة أنصار الله في اليمن أظهرت أن جبهة المقاومة تعتمد على نفسها، مستقلة في مختلف المجالات، وتتمتع بقدرات لا مثيل لها للرد على جرائم الكيان الصهيوني".

وأضاف أن "وسائل الإعلام العالمية تستهدف المقاومة وتنشر الدعاية ضدها بهدف إسكات صوتها".

وشدّد قائد في الحرس الثوري على ضرورة تشكيل جبهة إعلامية واسعة لمواجهة التحركات المعارضة لخط المقاومة بطريقة مبتكرة.

كما أعلن اليمنيون دعمهم المفتوح لنضال فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ أن شنّ الكيان حربه المدمّرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 45,361 فلسطينياً على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.

واستهدفت حركة أنصار الله السفن المرتبطة بـ(إسرائيل) والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لإجبار (تل أبيب) على إنهاء الحرب الإبادة الجماعية على غزة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها لن توقف هجماتها حتى تنتهي الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية على غزة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الأربعاء، مسؤوليتها عن قصف صاروخي على هدف عسكري داخل كيان الاحتلال دعماً لغزة، في ثاني هجوم خلال يومين فقط.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن "العملية شملت إطلاق صاروخ باليستي من نوع فلسطين 2، وأصاب هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في (تل أبيب)".