اليمن.. عدوان " إسرائيليّ " يستهدف العاصمة صنعاء وميناء الحديِّدة

اليمن/ فلسطين أون لاين:

شنت سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، هجومًا جويًا على مواقع في اليمن بما في ذلك في الحديدة والعاصمة صنعاء.

واستهدف الهجوم، بحسب التقارير الأولية، مواقع في ميناء الحديدة ومحطة طاقة قرب صنعاء، وبرج في مطار صنعاء الدولي، ويأتي في ظل التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون.

وأفادت مصادر يمنية بأن "6 غارات جوية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي"، وذكرت أن "الغارات على مطار صنعاء استهدفت برج المراقبة ومدرج المطار".

وذكرت المصادر أن 3 غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في الحديدة؛ فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استهداف محطة لتوليد الطاقة قرب صنعاء وميناء صنعاء الدولي وميناء الحديدة.

ومؤخرا، كثّف الحوثيون هجماتهم على "إسرائيل" بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة؛ وفشلت الدفاعات الجوية الإسرائيلية في التصدي لهجمات حوثية في أكثر من مناسبة.

ويعتبر هجوم اليوم هو الهجوم الإسرائيلي الرابع على اليمن، إذ شنّت "إسرائيل" هجمات جوية على اليمن ثلاث مرات خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، استهدفت موانئ وبنى تحتية للطاقة في صنعاء والحديدة.