تحقيق لـ "نيويورك تايمز": (إسرائيل) أضعفت نظامًا يهدف لحماية المدنيِّين بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن (إسرائيل) أضعفت بشدة نظام الضمانات الذي كان يهدف إلى حماية المدنيين في حرب غزة، واعتمدت أساليب معيبة لتحديد الأهداف.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تحقيق أجرته، أن "إسرائيل" أضعفت بشدة نظام الضمانات الذي تهدف إلى حماية المدنيين، واعتمدت أساليب معيبة للعثور على الأهداف وتقييم خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين، والفشل بشكل روتيني في إجراء مراجعات بعد الضربات للأضرار التي لحقت بالمدنيين أو معاقبة الضباط على ارتكابهم مخالفات.

ولفت التحقيق إلى، أن الجيش الإسرائيلي تجاهل تحذيرات إسرائيلية وأميركية بشأن هذه الإخفاقات، مؤكدا أن إسرائيل وسعت بشكل كبير الأهداف العسكرية التي سعت لضربها في الغارات الجوية الاستباقية.

كما أوضح أن "إسرائيل" قللت بشكل كبير استخدام الطلقات التحذيرية التي تمنح المدنيين وقتا للفرار، ونقلت الصحيفة عن 5 ضباط إسرائيليين قولهم إن "المزاج السائد داخل الجيش بعد 7 أكتوبر كان مهاجمة العدو دون رادع"، بحسب وصفهم.

وأشارت إلى، أنه في تمام الساعة الواحدة ظهرا في 7 أكتوبر 2023، أصدرت القيادة العسكرية الإسرائيلية أمرا أطلق العنان لواحدة من أعنف حملات القصف في الحروب المعاصرة.

وقد دخل الأمر حيز التنفيذ على الفور، ومنح الضباط الإسرائيليين من ذوي الرتب المتوسطة سلطة ضرب آلاف المسلحين والمواقع العسكرية التي لم تكن ذات أولوية في الحروب السابقة في غزة.

وكان ذلك يعني، أن الجيش يمكنه استهداف المسلحين العاديين أثناء تواجدهم في المنزل محاطين بأقاربهم وجيرانهم، بدلا من استهدافهم فقط عندما يكونون بمفردهم في الخارج.

30 ألف قذيفة على غزة في الأسابيع الأولى من الحرب

ووجدت صحيفة التايمز في تحقيقها، أن "إسرائيل وسعت بشكل كبير مجموعة الأهداف العسكرية التي سعت إلى ضربها في غارات جوية استباقية، بينما زادت في الوقت نفسه عدد المدنيين الذين يمكن أن يعرضهم الضباط للخطر في كل هجوم. وأدى ذلك إلى قيام إسرائيل بإطلاق ما يقرب من 30 ألف قذيفة على غزة في الأسابيع السبعة الأولى من الحرب، وهو عدد أكبر مما كانت عليه في الأشهر الثمانية التالية مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، أزالت القيادة العسكرية الحد الأقصى للعدد التراكمي للمدنيين الذين يمكن أن تعرضهم غاراتهم للخطر كل يوم".

وأضاف التحقيق انه "منذ اليوم الأول للحرب، قلصت إسرائيل بشكل كبير استخدامها لما يسمى بالطرق على الأسطح، أو الطلقات التحذيرية التي تمنح المدنيين الوقت للفرار من هجوم وشيك. وعندما كان من الممكن استخدام ذخائر أصغر أو أكثر دقة لتحقيق نفس الهدف العسكري، فإنها تسببت في بعض الأحيان في أضرار أكبر بإسقاط "قنابل غبية"، فضلا عن قنابل زنة 2000 رطل".

كما نفذ الجيش ضرباته بوتيرة جعلت من الصعب التأكد من أنه يضرب أهدافًا مشروعة. وأحرق الكثير من قاعدة بيانات ما قبل الحرب للأهداف التي تم فحصها في غضون أيام، واعتمد نظاما غير مثبت للعثور على أهداف جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وبحسب التحقيق، اعتمد الجيش في كثير من الأحيان على نموذج إحصائي خام لتقييم خطر إلحاق الضرر بالمدنيين، وفي بعض الأحيان شن ضربات على أهداف بعد عدة ساعات من تحديد موقعها، مما يزيد من خطر الخطأ. اعتمد النموذج بشكل أساسي على تقديرات استخدام الهواتف المحمولة في حي أوسع، بدلا من المراقبة المكثفة لمبنى معين، كما كان شائعًا في الحملات الإسرائيلية السابقة.