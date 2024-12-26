كتائب القسَّام تدكُّ جنودَ الاحتلال وتستهدفُ آلياتهم بمحاور التَّوغُّل في غزَّة

تواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 447 من معركة طوفان الأقصى، دك َّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التَّوغل في قطاع غزَّة.

وقالت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، إنّ مجاهديها تمكنوا من الاشتباك مع قوة راجلة من المسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد علي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أنها استهدفت دبابة من نوع "ميركفاه" بعبوة شواظ بالقرب من مسجد علي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين