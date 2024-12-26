فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسَّام تدكُّ جنودَ الاحتلال وتستهدفُ آلياتهم بمحاور التَّوغُّل في غزَّة

"فوضى وتمرُّد".. بن غفير يبتزُّ مليارات "الدولة" لصالح وزارته بدون أيّ نتائج

مركبةُ البثِّ تتحوَّل إلى نعشٍ جماعي.. خمسةُ صحفيين يرتقون بقصف "إسرائيلي"

اقتصاديُّون يحذِّرون من تصاعد مخاطر قروض السُّلطة وموظَّفيها

"صيدُ الثَّعابين".. كمينٌ يعرِّي فشلَ استخبارات جيش الاحتلال

"بردًا في خيام النَّازحين".. وفاة 3 أطفال حديثي الولادة خلال 48 ساعة في غزَّة

"إحنا بنموت".. صرخةُ حياة في شمال غزَّة بوجه الصَّمت والجوع والقتل

مقتل ضابط برتبة رائد في قطاع غزة (صورة)

حماس: اقتحامُ المُتطرِّف بن غفير للمسجد الأقصى انتهاكٌ خطير وتصعيدٌ لخطط حكومة الاحتلال

مخيم جباليا.. أيقونةٌ للنِّضال الفلسطيني ونموذجٌ مُلهم

كتائب القسَّام تدكُّ جنودَ الاحتلال وتستهدفُ آلياتهم بمحاور التَّوغُّل في غزَّة

26 ديسمبر 2024 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
...

تواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 447 من معركة طوفان الأقصى، دك َّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التَّوغل في قطاع غزَّة.

وقالت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، إنّ مجاهديها تمكنوا من الاشتباك مع قوة راجلة من المسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد علي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أنها استهدفت دبابة من نوع "ميركفاه" بعبوة شواظ بالقرب من مسجد علي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عمليات القسام #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة