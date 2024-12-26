"بردًا في خيام النَّازحين".. وفاة 3 أطفال حديثي الولادة خلال 48 ساعة في غزَّة

أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، وفاة ثلاثة أطفال حديثي الولادة، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة في قطاع غزة.

وقال رئيس قسم الأطفال بمستشفى ناصر أحمد الفرا لقناة "الجزيرة"، إن ثلاث وفيات وصلت للمستشفى، بسبب البرد لأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و21 يومًا.

وأوضح أن انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات أدى إلى حالات مرضية جديدة بين الأطفال.

وتأتي وفاة الأطفال حديثي الولادة في ظل ظروف معيشية قاسية يعاني منها سكان القطاع، حيث يفتقر الآلاف إلى أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك وسائل التدفئة والمأوى الآمن.

ويعيش نحو مليوني نازح، من أصل 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة، ظروفا إنسانية صعبة للغاية في ظل النقص الشديد في مستلزمات الحياة الأساسية وإمدادات المياه والطعام.

وتتفاقم معاناة النازحين خاصة الذين يقيمون في خيام مهترئة مصنوعة من القماش أو النايلون وفي مراكز إيواء، في ظل المنخفضات الجوية التي تضرب قطاع غزة حيث يعجزون عن تدفئة أجساد أطفالهم نتيجة نقص المستلزمات، في حين تغمر الأمطار الكثير من خيامهم.

المصدر / فلسطين أون لاين