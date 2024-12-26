مصادر مصريَّة تكشفُ تفاصيلَ تراجعُ (إسرائيل) عن نقاطٍ سبقَ الاتّفاق عليها في مفاوضات "وقف إطلاق النَّار"

نفتْ مصادر مصريَّة، اليوم الخميس، المزاعم "الإسرائيلية" بتراجع حماس عن تفاهمات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت المصادر المصرية لـ "التلفزيون العربي"، إنَّ "حركة المُقاومة الإسلاميَّة حماس أبدت تجاوبًا كبيرًا وتنازلت عن بعض شروطها خلال مفاوضات وقف إطلاق النار".

وأكدت، أنَّ (إسرائيل) عادت إلى طرح نقاط سبق التوصل إلى اتفاق فيها.

وأشارت إلى أن (إسرائيل) تراجعت عن اتفاق المسافة التي ستفصل قواتها عن مربعات سكنية، كما تراجعت عن أسماء الأسرى الفلسطينيين التي سبق أن وافقت عليها.

وشدّدت المصادر على أنّ مصر ما زالت تعمل مع دولة قطر من أجل التوصل إلى اتفاق، ورغم ذلك، هناك مؤشرات إيجابية تدفع إلى التفاؤل.

وأمس الأربعاء، أصدرت حماس بيانًا، حول مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة في بيانها: "إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

وعرقل رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو وفق تأكيدات جهات سياسية عربية ودولية و"إسرائيلية" أكثر من محطة في إطار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة في غزة لمصالحة شخصية وسياسية خاصة باليمين المتطرف.



المصدر / فلسطين أون لاين