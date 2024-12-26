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"منتدى الإعلاميين" ينعى شهداء قناة "القدس اليوم" بمخيم النُّصيرات ويؤكِّد: نجدِّدُ عهدنا على مواصلة دربهم

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" ارتقوا في قصف إسرائيلي غادر لسيَّارة بث القناة"

"منتدى الإعلاميين" ينعى شهداء قناة "القدس اليوم" بمخيم النُّصيرات ويؤكِّد: نجدِّدُ عهدنا على مواصلة دربهم

26 ديسمبر 2024 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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"منتدى الإعلاميين" ينعى الشهداء الصّحفيين بمخيم النُّصيرات ويؤكِّد: نجدِّدُ عهدنا على مواصلة دربهم

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الشهداء الصّحفيين الذين ارتقوا فجر اليوم الخميس، بقصف الاحتلال مركبتهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المنتدى في بيان صحفي، "على درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونقل معاناته للعالم أجمع، قضى خمسة من الزملاء العاملين في قناة القدس اليوم الفضائية جراء قصف إسرائيلي غادر لسيارة بث القناة أمام مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة".

والشهداء هم:  الصحفي فيصل أبو القمصان، الصحفي  أيمن الجدي، الصحفي إبراهيم الشيخ علي، الصحفي فادي حسونة ، الصحفي محمد اللدعة.

وأعلن المنتدى، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قضوا نحبهم منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 201شهيدا وشهيدة.

وأكد أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لسيارة بث قناة القدس اليوم رغم إشارات الصحافة عليها يمثل تحدي سافر للمنظومة الدولية والمؤسسات الصحفية المعنية بحماية الصحفيين وحرية الصحافة.

وأضاف، " ونحن ننعى طاقم قناة القدس اليوم، نجدد العهد لأرواح فرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا بدمائهم لفلسطين على مواصلة دربهم".

واستنكر المنتدى الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الشهداء الصحفيين

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