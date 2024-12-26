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8 شهداء وإصابات في مجزرةٍ دامية جنوب مدينة غزَّة

26 ديسمبر 2024 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، مجزرةً دامية  بحق عائلة فلسطينية جديدة في قطاع غزة، عقب قصف عمارة سكنية في منطقة حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن 8 شهداء ارتقوا جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الدهشان" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وبيّنت المصادر أن الشهداء هم: هشام محمد الدهشان "أبو أنس"، عبد الرحيم هشام الدهشان وزوجته دعاء نصار وطفليهما يوسف ويزن، سامح هشام الدهشان، ثريا هشام الدهشان، وبسمة هشام الدهشان.

ومن جهته، قال الدفاع المدني، إن طواقمه انتشلت 5 جثامين شهداء ومصابين من عمارة لعائلة "الدهشان"؛ التي استهدفها الاحتلال في محيط ملعب النور بمنطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 447 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة بغزّة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,361 شهيدًا و 107,803 مصابين منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مجازر غزة

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