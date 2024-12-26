"وسط حمايةٍ مشدَّدة".. مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الخميس، قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآليات العسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، وانتشرت في منطقة بلاطة البلد ومحيط قبر يوسف وحي الضاحية، وأغلقت شارع عمان المحاذي لقبر يوسف بالسواتر الترابية لمنع حركة المركبات.

واعتلى عددًا من جنود وقناصة الاحتلال أسطح منازل في المنطقة الشرقية ومنطقة الاقتحام وحوّلوها إلى نقاط عسكرية، فيما ألقى شبان قنابل حارقة "مولوتوف" على قوات الاحتلال وسط "بلاطة البلد".

وأدى مئات المستوطنين طقوسهم التلمودية في ساحة "قبر يوسف"، وسط الصراخ والرقص والموسيقى الصاخبة، وسط حراسات مشددة.

ويذكر أنّ جماعات المستوطنين أعلنت عن اقتحام المكان في ظل أعياد اليهود، وحددت أماكن لانطلاق الحافلات. وحلقت طائرات مسيرة في سماء مدينة نابلس طيلة فترة تواجد المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات