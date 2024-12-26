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اعتداءات واعتقالات واسعة.. الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضَّفَّة الغربيَّة

26 ديسمبر 2024 . الساعة 07:44 بتوقيت القدس
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اعتداءات واعتقالات واسعة.. الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضَّفَّة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واسعة.

في الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة حلحول شمالي المدينة، واعتقلت كلًا من: حكم الجنازرة، داود هرماس، أكرم يوسف أبو ريان، جواد موسى أبو ريان، وأحمد إسماعيل أبو ريان، الشيخ إحسان قراجة، عواد السعدة، براء البابا، يزيد يوسف عوض، محمد البو، خليل جوابرة، وأحمد جوابرة.

وصادرت قوات الاحتلال مركبتين تعودان للأسيرين المحررين: داود هرماس وعواد السعدة.

وذكر أن قوات الاحتلال دهمت بلدة صوريف، شمال غربي مدينة الخليل، واقتحمت عددًا منازل المواطنين وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

في نابلس، اقتحم عشرات المستوطنين قبر يوسف بمدينة نابلس، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر محلية أن عشرات الآليات العسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، وانتشرت في منطقة بلاطة البلد ومحيط قبر يوسف وحي الضاحية، وأغلقت شارع عمان المحاذي لقبر يوسف بالسواتر الترابية لمنع حركة المركبات.

واعتلى القناصة أسطح العديد من البنايات، فيما حلقت طائرات الاستطلاع بكثافة في أجواء المنطقة.

في رام الله، هاجم مستوطنون، أطراف قرية برقا شرق رام الله، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين هاجموا أطراف القرية، وتصدى لهم الأهالي وأجبروهم على التراجع، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال القرية.

وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب الأهالي والاعتداء على ممتلكاتهم.

المصدر / وكالات
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