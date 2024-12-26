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"أحدُهم كان في طريقه لرؤية مولوده الأوَّل".. استشهاد 5 صحفيين في استهداف الاحتلال مركبةً في النُّصيرات (شاهد)

26 ديسمبر 2024 . الساعة 07:25 بتوقيت القدس
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"أحدُهم كان في طريقه لرؤية مولوده الأوَّل".. استشهاد 5 صحفيين في استهداف الاحتلال مركبة في النُّصيرات (شاهد)

استشهد 5 صحفيين، فجر اليوم الخميس، جراء استهداف الاحتلال مركبةً تابعة لقناة "القدس اليوم" في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة

وقالت مصادر محلية، إن جثث الشهداء داخل المركبة تفحمت بالكامل، ما جعل التعرف عليهم صعبًا، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت لفترة داخل السيارة؛ قبل أن يتم السيطرة عليها.

ومن جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، عن استشهاد "كوكبة" من الزملاء الصحفيين العاملين في قناة القدس اليوم، وهم: فيصل أبو القمصان (مراسل صحفي)، أيمن الجدي (مصور صحفي)، إبراهيم الشيخ علي (صحفي)، محمد اللدعة (صحفي)، وفادي حسونة (صحفي).

وارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 201 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد مجموعة من الزملاء الصحفيين العاملين في قناة القدس اليوم الفضائية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #استشهاد صحفيين

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