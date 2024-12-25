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"أجهزة تصوير مخفية ومموهة بأشكال مختلفة"..

أمن المقاومة يكشف تفاصيل ضبط  "شبكة تجسس" في أحد مشافي غزَّة (بالصور)

25 ديسمبر 2024 . الساعة 19:56 بتوقيت القدس
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أمن المقاومة تكشف تفاصيل ضبط  "شبكة تجسس" في أحد مشافي غزَّة (بالصور)
غزة/ فلسطين أون لاين

كشف أمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن ضبط  شبكة أجهزة تجسس في أحد مشافي مدينة غزة، كان العدو يهدف من خلالها إلى مراقبة حركة المواطنين، تمهيدًا لاستهدافهم. 

وفي التفاصيل، نقلت منصة" الحارس" عن مسؤول الأمني قوله: إن أمن المقاومة قد تلقى معلومةً من أحد المواطنين، تفيد بوجود "حجر بناء" غير طبيعي من ناحية الشكل في إحدى مشافي مدينة غزة، التي اقتحمها جيش العدو خلال "المناورة البرية" في عمق مدينة غزة. 

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 وفور وصول المعلومة، تحركت قوة أمنية متخفية نحو المشفى المقصود، وبعد الفحص الأولي، تبين أن "حجر البناء" معاد تشكيله، بما يتيح إخفاء جهاز تجسس داخله، وأنه مرتبط بأجهزة تجسس أخرى في محيط المشفى ومزود بأجهزة تصوير مخفية ومموهة بأشكال مختلفة. 9YU8R.jpg
 ودعا "الحارس" أبناء شعبنا إلى اتباع إجراءات التعامل السليم مع الأجسام المشبوهة، والمتمثلة بعدم تحريك الجسم وإبلاغ الأمن بوجوده، دون التحدث بجانبه، وعدم إحداث بلبلة وثرثرة تؤدي إلى زعزعة وإرهاب المواطنين.
 
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#غزة #الاحتلال #تجسس #عملاء

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