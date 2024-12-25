الحوثيُّون يكشفون تفاصيل إحباط أنشطة استخباراتيَّة لـ "CIA والموساد"

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن تفاصيل "إحباط أنشطة استخباراتية لوكالة المخابرات الأمريكية CIA و"الموساد" في اليمن".

وقالت الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين، في بيان صحافي، "ألقينا القبض خلال الأيام الماضية على عدد من الجواسيس تم استقطابهم وتجنيدهم عبر المطلوب للعدالة الجاسوس حميد حسين فايد مجلي".

وحول المهام، أشارت الأجهزة الأمنية، إلى أن "العدو أسند للجواسيس أنشطة استخباراتية منها رصد وتحديد مواقع القوة الصاروخية والطيران المسير والبحرية ومواقع عسكرية أخرى".

كما أسند إلى "الجواسيس" بحسب البيان، رصد وتحديد أماكن القيادات العسكرية والسياسية والأمنية والشخصيات الاجتماعية المناهضة للأعداء".

يذكر أنه في 10 يونيو الماضي، أعلن الحوثيون "القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية، مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)".

وفي السياق، أوضحت صحيفة (معاريف)، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تواجه صعوبات كبيرة في جمع معلومات استخبارية حول مستودعات الصواريخ التابعة للحوثيين في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن شعبة الاستخبارات الإسرائيلية تركز جهودها على بناء قائمة أهداف عسكرية واستراتيجية للحوثيين، بينما يستعد سلاح الجو الإسرائيلي للرد على الهجمات الحوثية الأخيرة، بما في ذلك الصاروخ الذي سقط، السبت، في تل أبيب.