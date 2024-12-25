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الضفة الغربية.. اشتباكات بعد محاصرة قوات الاحتلال منزلاً في بلدة قفين بطولكرم

25 ديسمبر 2024 . الساعة 18:03 بتوقيت القدس
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اشتباكات بعد محاصرة قوات الاحتلال منزلاً في بلدة قفين بطولكرم
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدة قفين، بعدد من الآليات العسكرية، واتجهت نحو منطقة جبل العمارنة والحي الشمالي ونشرت قناصتها في المكان.

وحاصرت قوات الاحتلال حاصر أحد المنازل في الحي، وسط إطلاق كثيف للرصاص والأعيرة النارية صوبه ولقذائف الأنيرجا، وتحليق لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض في سماء المنطقة.

يأتي ذلك تزامنًا مع عدوان واسع تشهده مدينة طولكرم ومخيماتها منذ فجر أمس الثلاثاء، استشهد خلاله 8 مواطنين بينهم نساء وأطفال ومقاومون، إضافة لوقوع عدد من الإصابات، وتدمير بالبنية التحتية.

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#الضفة #طولكرم

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