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استشهاد مطارد بعد محاصرة الاحتلال منزله في قفين شمال طولكرم

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بعد اشتباكٍ استمر لـ 3 ساعات...

محدث استشهاد مطارد بعد محاصرة الاحتلال منزله في قفين شمال طولكرم

25 ديسمبر 2024 . الساعة 18:03 بتوقيت القدس
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اشتباكات بعد محاصرة قوات الاحتلال منزلاً في بلدة قفين بطولكرم
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد، مقاوم فلسطيني مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب أحمد محمود خالد عمارنة (25 عاما)، برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله في جبل العمارنة في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت المنزل الذي كان يتواجد به الشاب لنحو 3 ساعات، وسط إطلاق الرصاص وقذائف "الأنيرجا" نحوه، فيما احتجزت جثمانه قبل ان تنسحب من البلدة.

وباستشهاد عمارنة يرتفع عدد شهداء طولكرم منذ بدء العدوان المتواصل عليها من فجر يوم الثلاثاء، إلى 9 مواطنين، إضافة إلى إصابة 19 آخرين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدة قفين، بعدد من الآليات العسكرية، واتجهت نحو منطقة جبل العمارنة والحي الشمالي ونشرت قناصتها في المكان.

يأتي ذلك تزامنًا مع عدوان واسع تشهده مدينة طولكرم ومخيماتها منذ فجر أمس الثلاثاء، استشهد خلاله 8 مواطنين بينهم نساء وأطفال ومقاومون، إضافة لوقوع عدد من الإصابات، وتدمير بالبنية التحتية.

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#الضفة #طولكرم

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