فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في رسالة عيد الميلاد.. بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف إطلاق النَّار في غزَّة

شمال غزَّة.. مدير "كمال عدوان": نحن محاصرون داخل المستشفى والوضع لا يزال "مرعبًا"

سيلاً: رضيعة فلسطينيَّة تفارق الحياة داخل خيمة بلا دفء

بيانات أمميَّة: انخفاض نسبة سكَّان غزَّة الَّذين نستطيع تقديم مساعدات لهم

"ملحمة الطُّوفان".. القسَّام تبثُّ مشاهد استهداف "ميركفاه" وإسقاط مسيرة شمال النُّصيرات

نبيُّ الغضب في (إسرائيل): حماس تعزِّز قوَّتها ونتنياهو في مأزق "خطير"

"كلاب ضالَّةً تنهش جثامين الشهداء بغزة".. عن مشاهد تمتهن كرامة الإنسان وتدمي القلوب

"حماس": الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة مما أجل التوصل لاتفاق كان متاحا

من هو الطبيب الأردني الذي اعتقلته (إسرائيل)

الصِّحَّة بغزَّة: 23 شهيدًا و 39 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية

في رسالة عيد الميلاد.. بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف إطلاق النَّار في غزَّة

25 ديسمبر 2024 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
...
في رسالة عيد الميلاد.. بابًا الفاتيكان يدعو إلى وقف إطلاق النَّار في غزَّة
وكالات/ فلسطين أون لاين

جدَّد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، دعوته إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

وفي رسالته بمناسبة عيد الميلاد، تحت عنوان "لمدينة روما والعالم"، وصف البابا الوضع الإنساني في غزة بأنه "خطير جداً"، وطالب بفتح أبواب الحوار والسلام على مصراعيها.

وقال البابا فرنسيس: أتوجّه بفكري إلى الجماعات المسيحية "ولاسيما في غزة، حيث الوضع الإنساني خطير جدا"، وفق الموقع الإلكتروني للفاتيكان.

وأصبح البابا أكثر انتقادا للحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع، ووصفها الأسبوع الماضي بأنها "وحشية".

ويواصل جيش الاحتلال عملياته التي وصفت بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، مخلفا آلاف الشهداء والمصابين، إذ ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 45361 شهيدًا و107803 مصابين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

تويتر تويتر
#غزة #عيد الميلاد #بابا الفاتيكان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة