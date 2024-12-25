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"حماس": الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة مما أجل التوصل لاتفاق كان متاحا

25 ديسمبر 2024 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانا اليوم الأربعاء، حول مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة في بيانها: "إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

وعرقل رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو وفق تأكيدات جهات سياسية عربية ودولية وإسرائيلية أكثر من محطة في إطار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة في غزة لمصالحة شخصية وسياسية خاصة باليمين المتطرف.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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