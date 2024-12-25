من هو الطبيب الأردني الذي اعتقلته (إسرائيل)

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال الطبيب الأردني عبد الله سلامة البلوي، وذلك عند وصوله معبر اللنبي (جسر الملك حسين)، ضمن حملة إغاثية طبية متجهة إلى قطاع غزة، رغم حصوله على الموافقات الرسمية من الجانب الإسرائيلي، والتنسيق المسبق عبر الجهات الرسمية الأردنية.

وأثارت عملية الاعتقال تنديدا واسعا في الوسط الأردني، وقد أكد سلامة البلوي والد الطبيب المعتقل أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت باحتجاز نجله بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث كان -ضمن وفد طبي عالمي- متجها إلى قطاع غزة للقيام بالعمليات الجراحية المطلوبة لجرحى ومصابي العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأضاف البلوي أن "الجانب الإسرائيلي أبلغ الوفد المرافق لنجله بالتحفظ على الطبيب عبد الله لغايات التحقيق"، مضيفا "بعد ذلك علمنا أنه تم نقله لمركز تحقيق "بتاح تكفا" بالقرب من (تل أبيب)، وبأن التحقيق سيستمر معه حتى الأسبوع المقبل، وبالتالي لم يتمكن المحامي إلى الآن من مقابلته".

من هو الطبيب عبد الله البلوي؟

هو عبد الله سلامة أبو ملال البلوي (38 عاما) (متزوج ولديه 4 أبناء) شارك سابقا في حملة إغاثية إلى غزة مع منظمة PANZMA التي كان من ضمن فريقها الطبي.

ويعمل الطبيب البلوي في مستشفى الرويشد الحكومي بمحافظة المفرق شمال شرق الأردن، ويتمتع بخبرة واسعة في مجاله، وقد سبق له الماركة في حملات إنسانية تهدف لتقديم الدعم الطبي لسكان غزة.

ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، 27 أسيرا، يعيشون أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة، الغالبية العظمى منهم جرى اعتقالهم قبل ما يزيد عن 15 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين