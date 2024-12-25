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الصِّحَّة بغزَّة: 23 شهيدًا و 39 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية

25 ديسمبر 2024 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على غزة لليوم الـ 446 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و 39 مصاباً خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,361 شهيدًا و 107,803 مصابين منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م. 

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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